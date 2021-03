Mobilizacja służb dla bezpieczeństwa mieszkańców – niewybuchy zabezpieczone przez saperów i policjantów Data publikacji 10.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zabezpieczali miejsce znalezienia granatów i amunicji z okresu II Wojny Światowej. Z ulicy Głowackiego w Zielonej Górze , gdzie znaleziono niewybuchy, policjanci ewakuowali mieszkańców, którzy po zabezpieczeniu znaleziska przez saperów, mogli bezpiecznie powrócić do swoich domów.

W miniony poniedziałek (8 marca) o godzinie 14 Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał telefoniczne zgłoszenie o znalezieniu kilkunastu granatów i amunicji podczas prac budowlanych ulicy Głowackiego w Zielonej Górze. Na miejsce zostały skierowane patrole Policji, których zadaniem było zabezpieczenie terenu do czasu przyjazdu saperów. Do zabezpieczenia terenu zaangażowanych zostało 20 zielonogórskich policjantów. Żołnierze z jednostki sapersko-minerskiej z Głogowa po zbadaniu znaleziska podjęli decyzję, że konieczna jest ewakuacja mieszkańców z dwóch sąsiadujących z budową bloków. Policjanci ewakuowali 12 osób, dla których Urząd Miasta w Zielonej Górze podstawił specjalne busy. Po zakończeniu akcji wówczas mieszkańcy mogli bezpiecznie powrócić do swoich domów. Saperzy zabrali 16 znalezionych granatów zaczepnych oraz amunicję na poligon w Świętoszowie w celu zneutralizowania niewybuchów.

UWAGA! W przypadku znalezienia niewybuchów lub niewypałów pamiętajmy, aby nie dotykać takich znalezisk, nie przenosić ich w inne miejsca. Jeśli to możliwe, należy miejsce, w którym został znaleziony niewypał lub niewybuch oznaczyć i jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze