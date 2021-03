Kobieta podziękowała dzielnicowym "za uratowanie zdrowia i życia..." Data publikacji 10.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim wpłynęło podziękowanie, skierowane do dzielnicowych, „.. za udzieloną profesjonalną pomoc oraz uratowanie zdrowia i życia..”. Ich autorką jest mieszkanka miasta, która była ofiarą przemocy domowej. Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania dla ich codziennego trudu.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim wpłynęło podziękowanie mieszkanki miasta, skierowane do dzielnicowych sierżanta sztabowego Tomasza Kwiatkowskiego i starszego aspiranta Mariusza Wieremczuka. Mundurowi pomogli kobiecie, która była ofiarą przemocy domowej. Agresywni wobec swojej matki mężczyźni, otrzymali od funkcjonariuszy nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do matki. Jeden z mężczyzn, za złamanie nakazu, trafił do aresztu. Teraz w słowach podziękowania kobieta napisała: „.. za udzieloną mi profesjonalną pomoc oraz uratowanie zdrowia i życia w związku z zajściami spowodowanym zachowaniem moich synów”. Dzięki zaangażowaniu dzielnicowych i podjętym przez nich skutecznym działaniom, mężczyźni zaprzestali stosowania przemocy wobec matki, dzięki czemu kobieta mogła poczuć się bezpiecznie we własnym domu. Słowa bielszczanki potwierdziły po raz kolejny zaangażowanie mundurowych w wykonywane obowiązki.

(KWP w Białymstoku / mw)