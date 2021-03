Liczyła się każda sekunda Data publikacji 10.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Katowiccy policjanci zapobiegli próbie popełnienia samobójstwa przez 23-letniego mężczyznę, który chciał rzucić się pod nadjeżdżający pociąg. Od chwili zgłoszenia mieli tylko 15 minut, aby na podstawie zdjęcia miejsca, w którym chciał targnąć się na życie, odnaleźć mężczyznę. Po rozmowie z policjantami mężczyzna dobrowolnie, pod opieką lekarzy, został przetransportowany do szpitala na obserwację.

Wielokrotnie podczas służby policjanci działają pod presją czasu, gdyż zdrowie i życie ludzkie jest najważniejszą wartością, którą chronią. Podczas tej interwencji toczyła się zaciekła walka z czasem.

Do Komisariatu II Policji w Katowicach zgłosił się mężczyzna, który poinformował policjantów, że jego kolega chce popełnić samobójstwo. Na komunikator przesłał mu tylko zdjęcie miejsca, w którym oczekiwał na przyjazd ekspresowego pociągu. Poza trzema położonymi równolegle torami kolejowymi, słupami kolejowymi i częścią słupa wysokiego napięcia, na zdjęciu nie było żadnych innych wskazówek, które mogłyby pomóc w lokalizacji miejsca. Dzięki analizie na jednym z serwisów internetowych filmu z przejazdu pociągu przez Katowice, wytypowano miejsce odpowiadające miejscu ze zdjęcia. Natychmiast zostali tam wysłani nie tylko policjanci z II komisariatu, ale również mundurowi z katowickiego oddziału prewencji. Dosłownie na minutę przed przejazdem pociągu, na torowisku zauważono młodego mężczyznę, który na widok policjantów zbiegł z torów i zaczął uciekać do pobliskiego lasku. Chwilę później tamtym torem przejechał skład kolejowy. Pomimo ucieczki mężczyzny, policjanci nie odpuścili i szukali go nadal. W obawie przed możliwością powrotu zdesperowanego młodego chłopaka na tory, szlak kolejowy został zabezpieczony przez policjantów, którzy monitorowali cały rejon. Kolejni ustalali potencjalne miejsca, do których mógł uciec. Nadano komunikaty do wszystkich policyjnych patroli pełniących służbę w Katowicach, podając rysopis mężczyzny. Już po kilkudziesięciu minutach policjanci ustalili mieszkanie, w którym młody mężczyzna przebywał. W obawie, że nadal będzie on próbował odebrać sobie życie, zabezpieczono teren znajdujący się pod oknami i balkonem mieszkania oraz przekonano go do otwarcia drzwi pokoju. Po rozmowie z policjantami mężczyzna dobrowolnie, pod opieką lekarzy, został przewieziony do szpitala na obserwację.

(KWP w Katowicach / mw)