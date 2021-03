Zatrzymany kurier oszustów Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, wspólnie z kolegami z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich ostrowieckiej komendy zatrzymali 26-latkę. Kobieta odebrała pieniądze od oszukanej seniorki. 87-latka przekazała młodej kobiecie blisko 30 000 złotych. Mieszkance województwa mazowieckiego grozi nawet do 8 lat więzienia.

W miniony poniedziałek, 8 marca do 87-letniej seniorki z terenu gminy Bodzechów zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę! Przekazała jej informację o rzekomo spowodowanym przez nią śmiertelnym w skutkach wypadku. Kolejno poprosiła swoją rozmówczynię o pieniądze, dzięki którym nie trafi do więzienia. Wystraszona i zdezorientowana seniorka oświadczyła, że nie posiada żądanej sumy pieniędzy, a dysponuje jedynie kwotą blisko 30 000 zł, które może przekazać. Dalszą część rozmowy kontynuował już fałszywy policjant, który zapewnił seniorkę o słuszności swojej decyzji, jednocześnie udzielając jej dalszych instrukcji. Chwilę później pod dom pokrzywdzonej podjechała młoda kobieta, która zabrała zapakowane pieniądze.

Kilkanaście minut później dzięki wspólnym działaniom policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich ostrowieckiej komendy „kurier” odbierający pieniądze został zatrzymany na terenie powiatu opatowskiego.

Zatrzymaną okazała się 26-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego. W samochodzie, który prowadziła, policjanci zabezpieczyli w całości pieniądze chwilę wcześniej odebrane od pokrzywdzonej seniorki. 26-latka trafiła do policyjnego aresztu. Teraz o dalszym losie kobiety zadecyduje sąd. 26-latce grozi nawet 8 lat więzienia.

Pamiętajmy!

Opowieści i preteksty, jakie tworzą i wykorzystują oszuści bywają bardzo różne, jednak ich wspólnym elementem jest wytypowanie na przyszłe ofiary starszych i najczęściej mieszkających samotnie osób, zdobycie ich zaufania i przychylności. Bardzo często zaczyna się od zwykłego telefonu od rzekomego wnuczka, wnuczki, kuzyna, czy syna z prośbą o pilne pożyczenie pieniędzy. Po ich odbiór może zgłosić się inna, wcześniej ustalona osoba. Oszuści proszą także o przelewy finansowe na podane wcześniej numery kont. Czasem instruują, aby zostawić pieniądze w nietypowym miejscu.

Żeby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa, musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom oraz kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które pukają do naszych drzwi lub dzwoniąc, podszywają się za bliskich. Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji. Nie dajmy się również nabrać na zachrypnięty, zmieniony głos rzekomego wnuczka oraz nie przekazujmy pieniędzy obcym. Jednak najważniejsze jest, by w takim przypadku zawsze najpierw skontaktować się z osobą, do której gotówka ma trafić, a o każdej próbie wyłudzenia natychmiast informować Policję.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! NIGDY też nie proszą o przekazywanie pieniędzy.

Opr. EW

Źródło: KPP Ostrowiec Świętokrzyski