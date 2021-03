Czy wiesz, że? Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Czy wiesz, że i Ty możesz wesprzeć sieroty, wdowy oraz wdowców po policjantach i policjantkach, którzy wychodząc na służbę, nigdy już z niej żywi nie powrócili?

Dzisiejszy odcinek projektu "Czy wiesz, że?" jest wstępem do cyklu na temat zasad etycznych obowiązujących każdego policjanta i policjantkę. Dzielenie się z innymi w potrzebie jest jedną z takich zasad, choć nie jest ona wprost ujęta w Kodeksie etycznym.

Życie i śmierć …

Policjant jak większość z nas wychodzi z domu do swojej pracy. Idzie na służbę i nigdy nie wie, z jaką tragedią ludzką spotka się tego dnia, tej nocy. Tym bardziej nie spodziewa się, że cios noża, przestępcza kula, rozpędzony samochód odbierze mu życie, dzieciom tatę lub mamę, a żonie lub mężowi, ukochanego człowieka. Nocne pukanie do drzwi mieszkania. Ktoś musi przynieść tę tragiczną wiadomość. Otwierają się drzwi. W tyle dwoje małych dzieci. Scenariusz jest zawsze niemal taki sam. Czy na pewno …, dlaczego ja, co teraz, a mógł pracować w innym zawodzie, płacz, pytania, czy cierpiał, jak odszedł, pogrzeb, salwy honorowe, trębacz, kondolencje, wieńce, a potem proza życia. Co z kredytami, co z wychowaniem dzieci … Takich scenariuszy jest wiele i niestety ich nie zabraknie …

My, środowisko policyjne jesteśmy silni i solidarni, ale pomocy nigdy za wiele. Zawsze z dumą i pamięcią o poległych, nie wstydzimy się prosić o wsparcie tych, którym ONI służyli do końca i odeszli śmiercią bohaterów i bohaterek.

Fundacja, która nie zasypia nawet w nocy …

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powstała dzięki inicjatywie ludzi z wrażliwością aniołów. Dostrzegli oni konieczność istnienia organizacji pomagającej rodzinom, które straciły największy skarb – miłość matki i żony, ojca i męża… Dlaczego? Bo ślubowali i wypełnili słowa treścią...

„[...] służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia [...]” - fragment Roty Ślubowania Policyjnego.

Fundacja opiekuje się rodzinami policjantów i policjantek, którzy zginęli na służbie. Wspomaga je i wspiera ich codzienność. Nasze małe gesty przynoszą wiele radości i wzruszeń, pomimo trudności, z jakimi muszą się mierzyć osierocone rodziny. Każdy, kto nagle stracił osobę bliską rozumie idee Fundacji, bo wie, jak ciężko jest tylko jedną parą rąk utulić do spokojnego snu troje małych dzieci…

Od 9 stycznia 2006 roku, Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala przyjmować darowizny odpisu podatkowego w wysokości 1%. To dzięki otwartym sercom wielu darczyńców, otrzymujemy środki, będące podstawą funkcjonowania Fundacji. I Ty możesz pomoc w edukacji sierot, pomocy w organizacji wypoczynku oraz innych form wsparcia. Dołącz do Darczyńców już dziś. Przekaż 1% podatku na cele Fundacji.

Za te piękne gesty Rada i Zarząd Fundacji, podopieczni i cała Policja - wszystkim ofiarodawcom BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĄ !

O Fundacji

Pierwsze inicjatywy powstania Fundacji pojawiły się w latach 90., a wynikały ze zdarzeń, które były tragiczne w skutkach: zaczęła rosnąć liczba policjantów, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Naturalnym odruchem koleżanek i kolegów z pracy była chęć pomocy osieroconym rodzinom.

Na polecenie nadinspektora Jerzego Stańczyka ówczesnego Komendanta Głównego Policji zaczęto gromadzić informacje o materialnych warunkach osieroconych rodzin. W gmachu Komendy Głównej Policji powstała Tablica i Księga Pamięci ku czci poległych policjantów.

W 1997 roku podjęto próbę powołania Fundacji, której akt notarialny został podpisany przez Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Papałę. W dniu 21 lipca, podczas obchodów Święta Policji, ogłosił powołanie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zarejestrowanie Fundacji nastąpiło w dniu 13 listopada 1997 r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Od samego początku nie brakowało ludzi dobrej woli, niosących pomoc Fundacji.

Dołącz do Ludzi Dobrej Woli!

Więcej na stornie: http://fundacjapolicja.pl