Poszukiwany porywacz ukrywał się na Węgrzech Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z węgierską Policją oraz z oficerem łącznikowym polskiej Policji na Węgrzech doprowadzili do zatrzymania poza granicami kraju 24-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Śledczy wytropili mężczyznę na Węgrzech, gdzie w wynajętym mieszkaniu ukrywał się przed organami ścigania. W ten sposób chciał uniknąć odpowiedzialności za uprowadzenie w 2019 roku kobiety i przetrzymywanie jej wbrew woli. Teraz mężczyzna zostanie przekazany polskim śledczym w celu jego osądzenia w kraju.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach doprowadzili do zatrzymania 24-letniego mężczyzny poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Kryminalni prowadzą śledztwo w sprawie uprowadzenia w 2019 roku kobiety i przetrzymywania jej wbrew woli, w którym 24-latek jest jednym z głównych podejrzanych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Mężczyzna od 2019 roku ukrywał się przed organami ścigania, chcąc w ten sposób uniknąć odpowiedzialności. Jego ostatnim znanym miejscem pobytu była Zielona Góra, gdzie jednak od kilku lat nie zamieszkiwał. Śledczy dotarli do informacji, z których wynikało, że poszukiwany ukrywa się w różnych europejskich krajach, przemieszcza się między nimi i często zmienia miejsce pobytu. Mundurowi przekazali swoje ustalenia do prokuratury. Ta wystąpiła do sądu o wydanie za 24-latkiem Europejskiego Nakazu Aresztowania. ENA został wydany pod koniec stycznia 2021 r. W tym momencie ostatni policyjny trop prowadził na Węgry.

Wtedy śląscy kryminalni nawiązali współpracę z oficerem łącznikowym polskiej Policji na Węgrzech, za którego pośrednictwem przekazano zebrane i posiadane informacje bezpośrednio policjantom z Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych tzw. ENFAST na Węgrzech. Następnie śledczy z Polski i Węgier kontynuowali współpracę, którą koordynował oficer łącznikowy. W efekcie poszukiwany mężczyzna w dniu 07.03.2021 r. został zatrzymany na Węgrzech. Ponieważ zachodziło podejrzenie, że poszukiwany mężczyzna może być niebezpieczny i posiadać broń palną, zatrzymania dokonali węgierscy policjanci kontrterrorystyczni TEK .

Mężczyzna został aresztowany przez węgierski sąd. Obecnie została uruchomiona procedura jego przekazania w celu osądzenia w kraju.

Źródło: Węgierska Policja

