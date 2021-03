Ponad 290 tys. szt. papierosów bez akcyzy i 15 kg tytoniu to efekt przeszukania u 31-latka Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrowscy kryminalni zwalczający przestępczość gospodarczą we wtorkowe popołudnie zatrzymali do kontroli 31-latka. Znaleźli u niego ponad 14,5 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, 15 kg tytoniu i maszynę służącą do pakowania papierosów w paczki. Policjanci zabezpieczyli również kilkanaście tysięcy w gotówce. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Ostrowscy kryminalni zwalczający przestępczość gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy we wtorkowe popołudnie zatrzymali do kontroli w Ostrowi Mazowieckiej 31-latka. Kryminalni podejrzewali, że mężczyzna może posiadać papierosy bez akcyzy. Przypuszczenia potwierdziły się. W trakcie przeszukania samochodu oraz garażu mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli ponad 290 tys. sztuk papierosów, co daje ponad 14,5 tys. paczek. Prócz tego mundurowi zabezpieczyli jeszcze 15 kg tytoniu i maszynę służącą do pakowania papierosów w paczki. Policjanci zabezpieczyli również kilkanaście tysięcy w gotówce. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły na postawienie 31-latkowi zarzutu wytwarzania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Policjanci wstępnie oszacowali czarnorynkową wartość zabezpieczonego towaru na ponad 218 tys. zł.

Zgodnie z art. 12 a ust. 1 Ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, który brzmi: kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Autor: mł. asp Marzena Laczkowska