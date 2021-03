Policjantem jest się nawet po służbie Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Policjantem jest się także po służbie” - takie słowa padają z ust głowieńskiego dyżurnego, który w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę. 39-latek ukrywał się przed organami ścigania przez około pół roku, a wpadł gdy szedł chodnikiem przez miasto. Zatrzymany trafił już do placówki penitencjarnej.

9 marca 2021 r. około godziny 16.00 głowieński dyżurny asp. szt. Paweł Kaźmierczak ,w czasie wolnym od służby, jechał swoim samochodem załatwić kilka prywatnych spraw. Na jednej z ulic Głowna zauważył idącego chodnikiem mężczyznę, który przypominał poszukiwanego, ukrywającego się przed organami ścigania od około pół roku. Funkcjonariusz mijając przechodnia upewnił się, że to ten sam mężczyzna, który jest poszukiwany na bazie dwóch podstaw prawnych celem doprowadzenia do placówki penitencjarnej aby odbyć tam kary. Mundurowy nie zastanawiając się ani chwili zawrócił i wyszedł z auta w kierunku 39-latka. Ten gdy tylko zobaczył aspiranta zaczął uciekać. Został zatrzymany po krótkim pościgu. Wezwany na miejsce patrol potwierdził tożsamość poszukiwanego, który trafił już do placówki penitencjarnej.

(KWP w Łodzi / mw)