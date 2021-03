Podziękowanie za wierną służbę dla Rudiego Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na emeryturę odszedł Gabedul - policyjny pies wyszkolony między innymi do patrolowania niebezpiecznych miejsc i odnajdowania śladów ludzkich. Swoją służbę w mazowieckim garnizonie rozpoczął 10 lat temu. Gabedul to nazwa służbowa psa, którego przewodnik nazywał po prostu Rudi.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu zorganizowali nietypową uroczystość. W komisariacie w Łochowie odbyło się uroczyste podziękowanie za dotychczasową służbę. Bohaterem tego dnia był policyjny pies Gabedul. W tak wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć kolegów - przewodników z KMP w Siedlcach, którzy wraz ze swoimi podopiecznymi Krupem, Minosem i Nawoją pożegnali się z Rudim.

Rudi to prawie 10-letni owczarek belgijski, który całe swoje życie poświęcił patrolując i tropiąc tereny podległe Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie. Nierzadko też pracował dla jednostek ościennych. Tropił ślady osób zaginionych i sprawców przestępstw. Po zakończonej służby Rudi trafił do swojego przewodnika - mł. asp. Łukasza Suplickiego, który nie wyobraża sobie rozstać się z psem. Dla przewodnika był nie tylko zwykłym psem służącym w Policji. Był partnerem, przyjacielem, kompanem na dobre i złe. Przewodnik z łezką w oku wspominał wspólne akcje, jak odnalezienie chłopca, który bez butów i kurtki uciekł z MOW w Jaworku przy prawie 30-stopniowym mrozie, któremu groziło poważne wychłodzenie, czy dotarcie do porzuconych narzędzi, które służyły do włamań, albo też trafienie do miejsca, gdzie złodzieje demontowali klimatyzator z domku letniskowego. Tych wspólnych służb było wiele, nie sposób ich wszystkich opisać.

W podziękowaniu za wzorową służbę na rzecz garnizonu mazowieckiego złożyli Rudiemu i jego przewodnikowi, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, mł. insp. Dariusz Brzezicki oraz koordynator obszaru kynologii Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu asp. Edyta Sułkowska. Wręczyli pamiątkowy medal, dyplom, worek ulubionej karmy oraz zabawki i smakołyki.

