Policjanci przechwycili prawie 50 kg tytoniu Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 50 kg tytoniu zabezpieczyli policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą z Woli. Tytoń został przechwycony przez funkcjonariuszy w chwili, kiedy miał trafić na bazar. 56-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut dotyczący przechowywania towaru akcyzowego w postaci krajanki tytoniowej, gdzie Skarb Państwa poniósł straty z tytułu podatku akcyzowego w wysokości ponad 40 tys. złotych.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą z wolskiej komendy w wyniku pracy operacyjnej zorganizowali obserwację bowiem wiedzieli, że pojazdem marki toyota będzie poruszał się mężczyzna, który handluje krajanką tytoniową. Wiedzieli również, że towar ma trafić na bazar. Kiedy spostrzegli toyotę podjęli czynności. W trakcie przeszukania pojazdu w bagażniku ujawnili dwa duże worki z zawartością krajanki tytoniowej oraz kilkanaście woreczków z zapięciem strunowym z zawartością krajanki.

56-latek przyłapany na gorącym uczynku został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Policjanci zabezpieczyli niemalże 50 kg tytoniu oraz pieniądze na poczet przyszłych kar i grzywien.

Dochodzeniowcy zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych. Straty poniesione przez Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego sięgają ponad 40.000 złotych. Przestępstwo to podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

(KSP / mw)