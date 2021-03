Z rekruta w policjanta - wizyta w Szkole Policji w Katowicach

Zanim młodzi policjanci zaczną podejmować pierwsze interwencje oraz dbać o bezpieczeństwo nas wszystkich, muszą się do tego solidnie przygotować. Szkoła Policji w Katowicach jest do tego idealnym miejscem. Znakomite zaplecze techniczne i dydaktyczne z salami symulacyjnymi oraz pełnowymiarowym i wiernie odwzorowanym miasteczkiem do ćwiczeń praktycznych w terenie. Zobaczcie, gdzie kształcą się przyszli policjanci. Opolski rekrut zabierze nas do najmłodszej policyjnej szkoły w Polsce.