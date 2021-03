Pomoc na wagę złota Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Codzienna gonitwa sprawia, że często nie zauważamy osób w potrzebie. Własne sprawy i obowiązki pochłaniają nas do tego stopnia, że problemy innych bywają niezauważalne. Policjantka z Piekar Śląskich – mł. asp. Aleksandra Zydyk już nie po raz pierwszy pokazała, że na jej pomoc można zawsze liczyć.

Młodszy aspirant Aleksandra Zydyk, która na co dzień zajmuje się profilaktyką podczas jednego ze spotkań z seniorami, dowiedziała się o 66-letnim mieszkańcu Piekar. W domu mężczyzny było zimno, bo piec, który miał, nie nadawał się już do użytku. Nie było go stać na wymianę, dlatego policjantka postanowiła pomóc. Zaczęła poszukiwania nowego pieca, który będzie bezpieczny i zapewni komfort cieplny podczas chłodnych dni. Z pomocą przyszedł inny mieszkaniec Piekar, który zaoferował, że odda mężczyźnie praktycznie nowy piec kuchenny. Dla Pana Jana była to pomoc na wagę złota. Wczoraj policjanci z piekarskiej komendy na czele z mł. asp. Aleksandrą Zydyk oraz wolontariuszami działającymi na terenie naszego miasta, dostarczyli do mieszkania seniora nowy piec. W najbliższych dniach zostanie on sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa i podłączony.

(KWP w Katowicach / kp)