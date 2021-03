Podziękowania od mieszkańców za zatrzymanie włamywaczy i odzyskanie mienia Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni ze Szprotawy w wyniku pracy operacyjnej wytypowali i zatrzymali podejrzanych o kilkadziesiąt włamań do piwnic na terenie miasta. Funkcjonariusze odzyskali mienie o wartości 2 tysięcy złotych. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu wpłynęły podziękowania od mieszkańców dla policjantów za odzyskanie ich mienia. Podziękowania i radość osób, którym została udzielona pomoc, są najlepszą nagrodą dla każdego policjanta w codziennej, trudnej służbie.

Na terenie Szprotawy w ciągu ostatnich tygodni doszło do kilkudziesięciu kradzieży z włamaniem do pomieszczeń piwnicznych. Skradzione zostały elektronarzędzia, koła samochodowe, rowery, a nawet przetwory spożywcze. Policjanci kryminalni z Komisariatu Policji w Szprotawie, podjęli czynności mające na celu zatrzymanie osób podejrzanych o włamania. W ramach pracy operacyjnej funkcjonariusze wytypowali 24-letniego mężczyznę, który w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów i wskazał osobę, która współuczestniczyła w ich przestępczym procederze. Był to 43-letni mężczyzna. W trakcie przeszukania ich miejsc zamieszkania policjanci zabezpieczyli skradzione mienie o wartości 2 tysięcy złotych. Część pokrzywdzonych odzyskała już swoje rzeczy.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu złożone zostały podziękowania od wdzięcznych mieszkańców, dla funkcjonariuszy, którzy zaangażowali się w ustalenie podejrzanych i odzyskanie skradzionego mienia: „(…) jesteśmy im bardzo za to wdzięczni. Bardzo dziękujemy za empatię, jaką nam okazali… Cieszymy się, że istnieje „władza”, do której można się zwrócić kiedy dzieje się krzywda”.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)