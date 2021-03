Pani Weronika usłyszała jaką kwotę przekazali jej ludzie dobrego serca i otrzymała kwiaty z rąk policjantki, która ogłosiła zbiórkę Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W auli Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego na warszawskim Mokotowie z Panią Weroniką, która została oszukana i okradziona metodą „na administratora”, spotkała się mł. asp. Paulina Ziobro z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, która poruszona krzywdą 96-latki ogłosiła zrzutkę. Kwota jaką zebrano przy wsparciu Filipa Chajzera, który włączył się w akcję i uczestniczył w spotkaniu, przeszła najśmielsze oczekiwania każdego z nas. Dziękujemy serdecznie za wsparcie. Pieniądze niebawem powędrują na konto pokrzywdzonej starszej Pani.

Paulina, pracująca na co dzień w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą, jak wielu policjantów, każdego dnia ma do czynienia z osobami, które w jakiś sposób zostały pokrzywdzone przez przestępców. Jednak historia prawie 96-letniej Pani Weroniki poruszyła ją w sposób szczególny. Przestępcy, wykorzystując zaufanie staruszki, weszli do mieszkania na tak zwanego „administratora” i ukradli jej 10 tys. złotych oraz pamiątki: biżuterię i obrączki ślubne po nieżyjącym mężu. Kobieta przez 11 lat zbierała pieniądze na remont mieszkania i operację oka. Chcąc pomóc kobiecie także finansowo mł. asp. Paulina Ziobro postanowiła ogłosić zbiórkę wśród policjantów oraz innych osób o dobrym sercu. Akcję poparł Komendant Rejonowy Policji Warszawa II oraz inni przełożeni Pauliny. Do pomocy włączyli się policjanci przesyłający różne kwoty na zrzutkę.

Paulina napisała też e-maila do znanego prezentera telewizyjnego Filipa Chajzera: „Pani zbierała na remont mieszkania i operację oka. Z tego, co udało mi się ustalić, Pani ma ciężko chorego syna. Chciałabym utworzyć zbiórkę, aby zrekompensować Pani tę krzywdę. Bardzo mi jej żal, zwłaszcza że to kobieta, która przeżyła wojnę. A po wyliczeniu musiała oszczędzać 75 złotych miesięcznie z emerytury, które zostały jej skradzione przez jej ufność do ludzi”. Te słowa poruszyły Pana Filipa, który postanowił wesprzeć ten szczytny cel.

Do apelu dołączyli się również przedstawicieli innych mediów. Akcja ruszyła z zawrotnym tempem. Organizatorka zbiórki i wszyscy pozostali byli zaskoczeni rosnącą w mgnieniu oka kwotą.

Wczoraj, 10.03.2021 r., policjantka postanowiła ogłosić dobrą nowinę Pani Weronice. W porozumieniu z Komendantem Rejonowym Policji Warszawa II zaprosiła pokrzywdzoną oraz Filipa Chajzera do auli mokotowskiej komendy Policji. Tam wspólnie poinformowali ją, jaką kwotę ofiarowali jej wszyscy ludzie dobrego serca.

Pani Weronika roniąc łzy szczęścia dziękowała policjantce, Panu Filipowi, wszystkim ludziom, którzy jej pomogli. Twierdziła, że nigdy nie spotkało ją tyle szczęścia. Nie spodziewała się, że po tym wszystkim może jej się przytrafić coś tak cudownego. Kobieta była bardzo poruszona. Paulina Ziobro oraz Filip Chajzer wręczyli Pani Weronice symboliczne bukieciki.

Po zakończonej zbiórce pieniądze powędrują na konto bankowe Pani Weroniki. Będzie mogła przeprowadzić upragniony remont mieszkania oraz poddać się zabiegowi, który poprawi jej wzrok. Wszystko dzięki wspaniałym ludziom oraz cudownej inicjatywie naszej koleżanki.

Dziękujemy każdemu z osobna za wparcie naszej akcji, dobre serca i wartość, jaką dajecie nam każdego dnia, żebyśmy mogli każdego dnia służyć Wam najlepiej, jak potrafimy.

