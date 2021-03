Policjanci zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci z referatu interwencyjnego zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który rzucił się z siekierą na swoją konkubinę. Pokrzywdzona z urazem głowy trafiła do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Teraz grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywcie.

We wtorek, 09.03.br., funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu odebrali zgłoszenie o tym, że na terenie jednego z gdańskich ogródków działkowych doszło do awantury, podczas której mężczyzna zaatakował siekierą swoją konkubinę. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci referatu interwencyjnego z gdańskiej komendy. Do czasu przyjazdu karetki funkcjonariusze udzieli pokrzywdzonej pomocy przedmedycznej i zadbali o jej bezpieczeństwo. 56-latka z urazem głowy została przewieziona do szpitala. Policjanci zatrzymali 57-letniego sprawcę zdarzenia, którego doprowadzili do komisariatu w Śródmieściu. W chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, a policyjny technik zabezpieczył ślady, przedmioty będące dowodem przestępstwa oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Policjanci ustalili, że zanim doszło do przestępstwa, zatrzymany spożywał z konkubiną alkohol. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni, podczas której 57-latek chwycił za siekierą i zaatakował nią swoją partnerkę. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi prowadzącemu śledztwo przedstawić sprawcy zarzut usiłowania zabójstwa.

Dziś, 11.03.2021 r., sąd zadecydował, że 57-latek z Gdańska najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym. Usiłowanie zabójstwa jest przestępstwem zagrożonym karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego więzienia.

(KWP w Gdańsku ./ mw)