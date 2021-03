57-latek groził wysadzeniem swojego domu, został zatrzymany za posiadanie broni palnej i amunicji Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Czarnego zatrzymali mieszkańca gminy Czarne za posiadanie broni palnej. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli u niego w domu broń palną – przerobiony karabin KBKS z tłumikiem, amunicję oraz broń palną przerobioną z ręcznej latarki. Dodatkowo mężczyzna posiadał w domu samodzielnie skonstruowane ładunki wybuchowe i groził wysadzeniem własnego domu. Funkcjonariusze zwrócili się do prokuratury o zastosowanie wobec zatrzymanego mężczyzny tymczasowego aresztu.

Policjanci z Czarnego otrzymali w miniony poniedziałek, 08.03.2021 r., zgłoszenie o mężczyźnie w małej wsi pod Czarnem, z którym od kilku dni nie było kontaktu, z prośbą o sprawdzenie czy nic mu się nie stało. Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres i zastali tam 57-letniego mężczyznę, którego zachowanie wskazywało na konieczność udzielenia pomocy medycznej. Na miejsce została wezwana załoga ratownictwa medycznego, która podjęła decyzję o przewiezieniu mężczyzny na konsultacje psychiatryczne. Z uwagi jednak na groźby właściciela posesji związane z wysadzeniem domu, podjęto decyzję o sprawdzeniu obiektu pod względem pirotechnicznym. Wstępnie dokonali tego policjanci z grupy rozpoznania minersko – pirotechnicznego z komendy w Człuchowie. Po znalezieniu urządzeń domowej roboty mogących mieć charakter ładunku wybuchowego, policjanci poprosili o pomoc specjalistyczną jednostkę z Gdańska oraz inne służby ratunkowe.

W wyniku działań podjętych przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w domu mężczyzny znaleziono dwie bomby domowej roboty wykonane na bazie butli gazowych z przyczepionymi zapalnikami, samorobny granat wypełniony metalowymi elementami i ładunkiem miotającym, butlę z płynem łatwopalnym, prawie 200 sztuk amunicji różnego rodzaju, karabin KbkS z samorobnym tłumikiem oraz tzw. samopał - broń jednostrzałową wykonaną z małej ręcznej latarki. Broń została zabezpieczona przez policjantów natomiast butle gazowe i ładunek wybuchowy zabrany został przez saperów celem zdetonowania na poligonie.

Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał już zarzut spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, posiadania broni palnej i amunicji oraz wytwarzanie broni palnej, dodatkowo odpowie za zmuszanie policjantów do odstąpienia od przeprowadzenia interwencji. Za popełnione przestępstwo wyrabiania broni zatrzymanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia wielu osób również grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci zwrócili się do prokuratury o zastosowanie wobec zatrzymanego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

(KWP w Gdańsku / mw)