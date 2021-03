Lęborscy policjanci pomogli starszej kobiecie, która zasłabła na ulicy Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lęborka udzielili pierwszej pomocy 86-letniej kobiecie, która zasłabła na ulicy. St. sierż. Artur Mysłek i st. sierż. Wiesława Żynda ocucili tracącą przytomność starszą panią i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Ich szybka reakcja zapobiegła możliwej tragedii.

Wczoraj rano (10.03.2021) starszy sierżant Artur Mysłek z referatu patrolowo-interwencyjnego lęborskiej komendy policji oraz starszy sierżant Wiesława Żynda z Posterunku Policji w Cewicach, pełniąc wspólnie służbę patrolową, zauważyli na jednej z ulic osuwającą się na ziemię starszą kobietę, która chwilę później upadła na chodnik. Policjanci niezwłocznie udzielili jej pomocy i wezwali karetkę pogotowia. Kobieta traciła przytomność. Mundurowi ocucili ją, podnieśli z twardego, zimnego podłoża i monitorowali jej czynności życiowe do czasu przybycia służb medycznych, nie dopuszczając do kolejnej utraty świadomości. Przewlekle chora 86-latka została przewieziona do szpitala i poddana specjalistycznej opiece.

Dzięki sprawnemu i szybkiemu działaniu policjantów 86-latka na czas uzyskała niezbędną pomoc medyczną. Funkcjonariuszom dziękujemy, a starszej pani życzymy jak najwięcej zdrowia.

(KWP w Gdańsku / kp)