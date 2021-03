Uratowali kobietę, która targnęła się na życie Data publikacji 11.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolneńscy policjanci już po dwudziestu minutach od zgłoszenia odnaleźli 46-latkę, która próbowała odebrać sobie życie. Nieprzytomną i wyziębioną kobietę mundurowi znaleźli w samochodzie. Dzięki temu w porę trafiła pod opiekę lekarzy.

We wtorek (9.03.2021 r.) około godziny 18.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kolnie otrzymał zgłoszenie, że mieszkanka powiatu kolneńskiego targnęła się na życie. Z informacji przekazanej przez rodzinę wynikało, że 46-latka zażyła lek i wyszła z domu w nieznanym kierunku. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z "patrolówki", którzy rozpoczęli poszukiwania kobiety. Już po dwudziestu minutach, mundurowi w samochodzie zaparkowanym za budynkami gospodarczymi, znaleźli nieprzytomną i wyziębioną 46-latkę. Funkcjonariusze od razu udzieli jej pierwszej pomocy i monitorowali jej funkcje życiowe do momentu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Dzięki informacji od rodziny i szybkiemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii i 46-latka w porę trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / kp)