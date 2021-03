8 osób zatrzymanych do sprawy narkotykowej Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP rozbiło gang narkotykowy działający w Wielkopolsce i zatrzymało 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym lidera grupy. Wśród zatrzymanych znajduje się także dwóch „plantatorów”, a funkcjonariusze w ramach działań zlikwidowali dwie plantacje konopi. Policjanci przejęli 5,5 kg marihuany, a do sprawy zabezpieczono mienie podejrzanych warte ok. 700 tys. zł. Grupa mogła wprowadzić na rynek ok. 60 kg marihuany. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie województwa wielkopolskiego, głównie w rejonie Kalisza i okolic. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim i z jego ustaleń wynika, że grupa zajmowała się produkcją marihuany i mogła wprowadzić na rynek około 60 kg narkotyku. Według śledczych narkotyki mogły trafić na rynek polski, głównie na teren województwa wielkopolskiego.

W ostatnim czasie policjanci CBŚP przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali 8 mieszkańców Kalisza oraz okolicznych miejscowości, w wieku od 30 do 63 lat. Dwóch podejrzanych „wpadło” gdy planowali odjechać pojazdem, w którym znajdowało się 5,5 kg marihuany. Wśród zatrzymanych znajduje się także dwóch prawdopodobnych „plantatorów”. W ramach działań policjanci przeszukali nieruchomości zajmowane przez podejrzanych i na dwóch posesjach odkryli plantacje konopi. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że na plantacjach znajduje się blisko 240 krzewów, a dodatkowo funkcjonariusze przejęli urządzenia służące do produkcji m.in. lampy, elementy instalacji elektrycznej oraz systemu nawadniającego. Z zabezpieczonych krzewów i gotowych narkotyków można by przygotować kilkanaście tysięcy „działek” dilerskich o wartości szacunkowej około kilkuset tysięcy złotych. Zabezpieczono również mienie podejrzanych warte blisko 700 tysięcy złotych, głównie w postaci gotówki ale także dwóch samochodów.

Podejrzani w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna kierowania tą grupą, a także wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Ponadto dwie osoby są podejrzane o uprawę konopi innych niż włókniste, z których można by uzyskać znaczną ilość narkotyków.

Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających może grozić nawet 12 lat pozbawienia wolności. Wszystkie osoby decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy.

Zespół Prasowy CBŚP

