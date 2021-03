Policjant na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Będący w czasie wolnym od służby mysłowicki policjant zatrzymał w Będzinie pijanego kierowcę. Starszy posterunkowy Kamil Edling widząc, jak po nieudanym manewrze cofania kierujący fiatem mężczyzna wjechał w ogrodzenie, natychmiast podbiegł do niego i wyciągnął kluczyki ze stacyjki. Badanie alkomatem wykazało u 38-letniego mieszkańca Będzina prawie 2,5 promila alkoholu.

Do zdarzenia doszło w minioną środę, 10.03.2021 r., około godziny 17.10 w Będzinie. Mysłowicki policjant będący w czasie wolnym od służby, na parkingu przy ul. 11-go Listopada, zauważył kierowcę fiata, który miał ewidentne problemy z wykonaniem manewru cofania. W pewnym momencie mężczyzna kierujący samochodem uderzył w pobliskie ogrodzenie. Wtedy starszy posterunkowy Kamil Edling podbiegł do niego i po otworzeniu drzwi od razu wyczuł silną woń alkoholu. Policjant wyciągnał kluczyki ze stacyjki uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę i powiadomił mundurowych z Będzina. Przeprowadzone alkomatem badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie 38-latka. Nieodpowiedzialny mieszkaniec Będzina stanie teraz przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

(KWP w Katowicach / mw)