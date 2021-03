Podejrzany o usiłowanie zabójstwa w areszcie Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Nowogrodźca zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Sprawca zaatakował pokrzywdzonego, zadając ciosy przy użyciu noża. Mężczyzna, któremu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, trafił już do aresztu na najbliższe 3 miesiące.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowogrodźcu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie pozbawienia życia członka swojej rodziny. Kiedy mundurowi dotarli na miejsce zdarzenia, najpierw udzielili pierwszej pomocy zranionemu mężczyźnie. Po opatrzeniu i przybyciu na miejsce karetki przekazali go ratownikom medycznym. Policjanci, będąc na miejscu zdarzenia, zebrali informacje na temat okoliczności tego zajścia i zatrzymali sprawcę ataku.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego zatrzymany 57-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi za to kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Analiza zgromadzonej przez policjantów w postępowaniu dokumentacji i dowodów pozwoliła na sporządzenie, popartego przez Prokuratora Rejonowego w Bolesławcu, wniosku do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do wniosku, wynikiem czego podejrzany trafił na najbliższe 3 miesiące do aresztu.

(KWP we Wrocławiu / kp)