Policjanci z komisariatu w Miedźnej uratowali życie mężczyźnie Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznej interwencji mundurowych 34-latek, który próbował odebrać sobie życie, został uratowany. Policjanci w porę zdjęli mu z szyi sznur i udzieli mu pomocy przedmedycznej. Desperat trafił pod opiekę lekarzy.

"Strzec bezpieczeństwa obywateli..." to fragment roty ślubowania każdego policjanta, którą mundurowi z Komisariatu w Miedźnej z siedzibą w Woli wypełnili w sposób wzorcowy w ostatnią środę, 10.03.br. Wtedy to około godziny 13.00, podczas patrolu zauważyli oni na ulicy Pszczyńskiej w miejscowości Wola mężczyznę, który próbował odebrać sobie życie. Natychmiast podbiegli do mężczyzny przystępując do udzielania mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Na szczęście zdążyli. Mężczyzna trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który przyjechał na miejsce.

Każdy policjant wie, że podczas służby mogą przytrafić się nieprzewidziane interwencje, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Jednak momenty, w których pozostaje świadomość, że udało się pomóc w potrzebie innemu człowiekowi, pozostają w pamięci na zawsze.

Pamiętajmy, kryzysy przemijają i można zapobiec każdej, podobnej tragedii. Jeśli widzisz, że twój znajomy jest przygnębiony, zapytaj, jak możesz pomóc, okaż troskę, poinformuj bliskich tej osoby o problemie. Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

(KWP w Katowicach / mw)