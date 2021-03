Policjanci udaremnili próbę oszustwa metodą "na wnuczka" i odzyskali pieniądze Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkanka powiatu sochaczewskiego uwierzyła, że jej córka spowodowała wypadek i wydała kilkadziesiąt tysięcy złotych, które miały gwarantować uniknięcie odpowiedzialności karnej. Dzięki współpracy z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, sochaczewscy funkcjonariusze zatrzymali 21-letnią kobietę, która odebrała pieniądze od seniorki. Podejrzana usłyszała już zarzut oszustwa. Za popełnione przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Do mieszkanki powiatu sochaczewskiego zadzwonił mężczyzna z informacją, że jej córka brała udział w wypadku drogowym. Wyjaśnił, że potrzebne są pieniądze, aby mogła uniknąć odpowiedzialności karnej. Seniorka usłyszała przez telefon płacz kobiety i była przekonana, że to jej córka. Rodzina działająca pod presją czasu uwierzyła w historię oszusta. Mężczyzna dopytywał o innych członków rodziny. Gdy dowiedział się, że są obecni w domu, polecił im pilny przyjazd do Warszawy, żeby odebrać członka rodziny. Był to celowy zabieg, by seniorka została w domu sama, a przekazanie pieniędzy przebiegło bez problemów.

Dzięki współpracy sochaczewskich policjantów z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, udało się zatrzymać 21-latkę, która chwilę wcześniej odebrała od seniorki kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mundurowi odzyskali całość przekazanej kwoty. Podejrzana trafiła do policyjnego aresztu.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie przedstawiono jej zarzut oszustwa. Przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci cały czas pracują nad zatrzymaniem kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder.

Przypominamy!

Nigdy nie sugerujcie się jedną metodą wykorzystywaną przez oszustów. Wystarczy zmiana legendy, presja czasu, niejednokrotnie płacz osoby w słuchawce lub informacja o zagrożonych środkach w banku, by kolejny senior stracił pieniądze. Zasada „ograniczonego zaufania” w kontaktach z nieznajomymi nie dotyczy tylko dzieci. Dlatego przypominajcie rodzicom i dziadkom, by nie kontynuowali rozmowy telefonicznej, gdy ktoś prosi o wypłacenie gotówki lub zrobienie przelewu na nieznane konto. Przypominajcie również, żeby nie przekazywali gotówki obcym osobom.

Sochaczewscy policjanci przypominają!

• Szczególnie zagrożone są osoby posiadające telefony stacjonarne. Sprawcy typują swoje ofiary spośród takich osób.

• Nawet jeśli ktoś dopytuje, nie mów nikomu jaką sumą pieniędzy dysponujesz. Przestępcy i tak będą chcieli jak najwięcej.

• Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.

• Nigdy nie zostawiaj pieniędzy w bramach, koszach na śmieci lub innych miejscach wyznaczonych przez rozmówcę.

• Jeżeli dzwoni do Ciebie osoba podająca się za członka rodziny lub znajomego i potrzebuje od Ciebie pieniędzy, rozłącz się. Odłóż słuchawkę, odczekaj chwilę i zadzwoń bezpośrednio do najbliższych, żeby to potwierdzić. Nie dzwoń z numeru na który dzwonili sprawcy.

• Nie wypłacaj z banku dużych sum pieniędzy bez konsultacji z najbliższymi. Ty działasz pod presją czasu z nadzieją, że pomożesz osobie najbliższej lub uchronisz swoje środki przed utratą. Twoja rodzina może mieć inne spojrzenie na tą sytuację.

• Jeśli ktoś próbował Cię oszukać lub padłeś ofiarą oszustów - natychmiast powiadom najbliższą jednostkę Policji.

Kolejny raz przypominamy!

Policja nigdy nie informuje osób postronnych o podejmowanych działaniach, a szczególnie o tajnych akcjach. Nigdy nie odbierają i nie przekazują pieniędzy. Jeśli odbierzemy telefon i nasz rozmówca będzie przedstawiał się jako np. funkcjonariusz czy inny pracownik instytucji i pojawi się temat związany z koniecznością przekazania przez nas na jakikolwiek cel pieniędzy, natychmiast dzwońmy pod nr 997, czy 112 po prawdziwych policjantów. W tym celu skorzystajmy najlepiej z innego aparatu telefonicznego np. od sąsiada.

Autor: mł. asp. Agnieszka Dzik