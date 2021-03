Policjanci eskortowali samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z toruńskiej "drogówki" zostali poproszeni przez kierującą oplem o pomoc. Okazało się, że pasażerka auta zaczęła rodzić w drodze do szpitala. Mundurowi na sygnałach zapewnili pilotaż do placówki zdrowia. Dzięki temu kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy.

W minioną środę (10.03.21) policjanci toruńskiej "drogówki" pełnili służbę patrolując okolice Szosy Chełmińskiej. Około 10:00 mundurowi kontrolowali pojazd w okolicach skrzyżowania z ul. Bartniczą. W pewnym momencie podjechał do nich osobowy opel. Kierująca samochodem kobieta była rozemocjonowana. Powiedziała, że wiezie z okolic Chełmży ciężarną kobietę do szpitala, podczas podróży odeszły wody i rozpoczął się poród.

Policjanci natychmiast podbiegli do auta i wypytali o szczegóły. Sytuacja była na tyle poważna, że wezwanie na miejsce karetki niepotrzebnie wydłużyłoby czas dojazdu do szpitala. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala przy ul. Świętego Józefa. Mundurowi włączyli sygnały i sprawnie przeprowadzili auto z rodzącą 22-latką przez toruńskie ulice.

Dzięki pomocy policjantów ciężarna kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy i otrzymała fachową pomoc. Kilkadziesiąt minut na później na świat przyszła zdrowa dziewczynka.