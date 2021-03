Poproszeni o pomoc nie zawiedli i odnaleźli seniora Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Godziny potrzebowali policjanci z posterunku w Sadkach, by odnaleźć 81-latka, którego zaginięcie zgłosiła zaniepokojona rodzina. Senior bezpiecznie wrócił pod opiekę najbliższych.

Zgłoszenie o tym, że zaginął 81-letni nakielanin policjanci z miejscowej komendy powiatowej otrzymali wczoraj, 11.03.2021 r., przed 20.00. Zaniepokojona rodzina poinformowała, że senior wyszedł z domu około 16.00 i po załatwieniu zaplanowanych spraw nie wrócił. Ponieważ najbliżsi nie mieli z 81-latkiem żadnego kontaktu, o pomoc w jego odnalezieniu poprosili mundurowych.

Jak w każdym podobnym przypadku tak i teraz liczyła się każda minuta, tym bardziej, że zbliżała się noc. Rysopis zaginionego, wraz z informacją jakim pojazdem może się przemieszczać, trafiła do wszystkich patroli pełniących służbę na terenie powiatu. Około 21.00 policjanci z posterunku w Sadkach, patrolując gminne miejscowości w poszukiwaniu Seniora, zauważyli przemieszczający się krajową „dziesiątką” pojazd podobny do tego, jakim miał wyjechać z domu zaginiony.

Auto zostało skontrolowane, a za jego kierownicą siedział zdezorientowany 81-latek. Mężczyzna nie potrafił powiedzieć gdzie się znajduje i wskazać dokąd powinien jechać, by dotrzeć do domu. O tym, że senior jest bezpieczny powiadomiono zaniepokojoną rodzinę, której już po godzinie od zgłoszenia zaginięcia przekazano go pod opiekę.

(KWP w Bydgoszczy / mw)