Nie daj się oszukać - odłóż słuchawkę! rozłącz się! Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko w tym tygodniu łomżyńscy policjanci otrzymali aż 9 sygnałów o tym, że oszuści próbowali oszukać seniorów i nakłonić ich do przekazania swoich oszczędności. Na szczęście dzięki czujności osób starszych do oszustwa nie doszło. Funkcjonariusze apelują o rozwagę przy podejmowaniu szybkich decyzji finansowych. Nie dajmy się nabrać na opowieści, które słyszymy w słuchawce swojego telefonu!

Mówią, że są wnuczkiem i pilnie potrzebują pieniędzy na okazyjny zakup, inwestycję życia lub w związku z wypadkiem drogowym. Czasem mówią, że są policjantami i przekonują Cię, że Twoje pieniądze są zagrożone, i że trzeba je przelać na inne konto, aby były bezpieczne. Poznaj metody działania sprawców, bądź czujny i nie daj się oszukać na zmyśloną historię usłyszaną przez telefon!

Tylko w tym tygodniu do dyżurnego łomżyńskiej Policji wpłynęło aż 9 sygnałów dotyczących prób oszustwa metodą na tak zwanego wnuczka. Osoby dzwoniące, zachrypniętym głosem prosiły o pieniądze ... i tu seniorzy słyszeli w swoich słuchawkach, w kilku przypadkach, że dzwonił wnuczek, w innych słyszeli głos fałszywego policjanta. Czujni seniorzy nie dali się oszukać i o zdarzeniu powiadomili Policję.

Schemat działania sprawców za każdym razem jest podobny. Nie daj się nabrać na tego typu historie opowiadane przez oszustów, którzy pod presją czasu instruują potem jak, gdzie i komu należy przekazać wypłacone pieniądze. Powiadamiajmy Policję każdorazowo o takich telefonach. Bądźmy czujni!

Policjanci apelują do opiekunów osób starszych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym procederze. Ostrzegajmy przed osobami, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość i ufność. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni z prośbą o szybkie pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Wykorzystujmy do tego celu rodzinne spotkania, świąteczne obiady, czy przypadkowe wizyty. Wszystko po to, by w porę ostrzec naszych bliskich. Zwróćmy też uwagę na tego typu zagrożenie otaczającym nas samotnym seniorom. Pamiętajmy - zwykła ostrożność i wiedza o metodach działania przestępców może uchronić starsze osoby przed utratą oszczędności ich życia.

(KWP w Białymstoku / mw)