Oszustwo na pracownika banku Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do mieszkanki Włodawy zadzwonił oszust, który podawał się za pracownika departamentu do spraw bezpieczeństwa bankowego. Wmówił kobiecie, że jej konto zostało zhakowane i powinna zainstalować aplikację, przez którą sprawdzi jej konta. Polecił jej także, żeby wszystkie wiadomości z banku przesyłała pod wskazany przez niego numer. Cały proceder przerwał pracownik infolinii bankowej, którego zaniepokoiły przelewy dokonywane na konta zagraniczne. Wstępne straty są szacowane na około 50 000 złotych.

Wczoraj (12.03.2021 r.) do włodawskiej komendy zgłosiła się mieszkanka Włodawy, która powiadomiła o oszustwie. Z relacji kobiety wynikało, że wczoraj po południu zadzwonił do niej mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik departamentu do spraw bezpieczeństwa bankowego. Poinformował ją, że była próba włamania na jej konto przez osobę, która widnieje w bazach danych jako hakująca konta bankowe. Następnie poinformował ją, aby zainstalowała aplikację przez którą, ma zalogować się na wszystkie swoje konta bankowe, żeby sprawdzić, czy doszło do zhakowania. W międzyczasie mieszkanka Włodawy zaczęła otrzymywać SMS-y z banku, które dotyczyły między innymi zmiany narzędzia autoryzacji, podpisania pożyczki, zmiany limitów przelewów oraz dokonywanych przelewów. Kobieta została poinstruowana przez rozmówcę, że są to zaległe wiadomości z hakowania i należy je kopiować, a następnie odsyłać pod podany przez niego numer. Całą tę sytuację przerwał pracownik infolinii bankowej, który zadzwonił do kobiety, zaniepokojony dokonywaniem przelewów na konta zagraniczne i w rozmowie uświadomił mieszkankę Włodawy, że padła ofiarą oszustwa. Natychmiast wszystkie jej konta zostały zablokowane, a pożyczki i przelewy zareklamowane. Wstępnie poniesione straty zostały oszacowane na około 50 000 złotych, ale nadal trwa ustalanie jakie środki faktycznie zostały wyprowadzone z konta.

Apelujemy, aby zawsze zachowywać szczególną ostrożność kiedy dzwoni do nas osoba, która podaje się za pracownika instytucji i prosi o instalowanie oprogramowania do zdalnego dostępu do komputera. Szczególnie należy być czujnym, jeżeli prosi nas o zalogowanie do bankowości elektronicznej lub podawanie danych do logowania.

Pamiętajmy, w przypadku podejrzenia oszustwa informujmy Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

(KWP w Lublinie / kp)