18-latek tylko miesiąc cieszył się prawem jazdy Data publikacji 12.03.2021 Niespełna miesiąc cieszył się prawem jazdy 18-latek, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 156 kilometrów na godzinę. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów z grupy Speed na ulicy Generała Maczka. Młody kierowca oprócz tego, że stracił prawo jazdy, został również ukarany mandatem karnym, a jego konto zasiliło 10 punktów karnych.

Wczoraj, 11.03.2021 r., tuż przed 13:00, policjanci z grupy Speed zatrzymali do kontroli audi, którego kierowca jechał ulicą Generała Maczka z prędkością 156 kilometrów na godzinę. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę. Okazało się, że za kierownicą siedział 18-latek, który zaledwie miesiąc posiadał prawo jazdy. Młody kierowca tłumaczył policjantom, że spieszył się do koleżanki. Za przekroczenie prędkości o 86 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym, mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Mieszkaniec powiatu białostockiego został również ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych, a jego konto zasiliło 10 punktów karnych.

Kolejny raz przypominamy, że to właśnie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Ponownie apelujemy o rozważną jazdę z prędkością dostosowaną do przepisów, warunków panujących na drodze oraz swoich umiejętności.

(KWP w Białymstoku/ mw)