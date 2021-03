Pomoc przyszła w ostatniej chwili - policjanci uratowali topiącego się mężczyznę Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy posterunkowy Krystian Jadwiżyc i posterunkowy Patryk Lewera wyciągnęli z lodowatej wody tonącego 57-latka. Mundurowi rzucili się na ratunek i weszli do wody, bo tylko tak można było szybko pomóc. Po wyciągnięciu na brzeg mężczyzna odzyskał oddech, jednak temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 28 stopni Celsjusza. 57-latek został przewieziony do szpitala. Warto podkreślić rolę Burmistrza Strzelec Krajeńskich Mateusza Federa, który słysząc wołanie o pomoc, powiadomił przejeżdżających nieopodal policjantów.

W czwartek (11 marca br.) około godziny 20.30 uwagę policjantów ze Strzelec Krajeńskich zwrócił mężczyzna, który swoimi gestami dawał znaki, aby zatrzymać radiowóz. Wtedy okazało się, że jest to Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, który poinformował o wołaniu o pomoc dobiegającego z jeziora Górnego. Policjanci opuścili radiowóz i pobiegli we wskazane miejsce. Tutaj zauważyli około czterech metrów od brzegu mężczyznę znajdującego się w wodzie, z którym nie było kontaktu. Policjanci uznali, że jedynym sposobem na udzielenie pomocy jest szybkie wejście do wody. Straszy posterunkowy Krystian Jadwiżyc wszedł do jeziora, natomiast posterunkowy Patryk Lewera zabezpieczał kolegę z patrolu, trzymając go za rękę. Taki sposób działania okazał się skuteczny. Policjanci wyciągnęli mężczyznę na brzeg, ułożyli w bezpiecznej pozycji i powiadomili służby medyczne. Dzięki pomocy mundurowych mężczyzna wypluł wodę, którą się zakrztusił i odzyskał oddech. Okazało się, że jest nim 57-latek mieszkaniec gminy Strzelce Krajeńskie. Chwilę potem na miejsce przyjechała Straż Pożarna i zespół Pogotowia Ratunkowego, który przewiózł mężczyznę do szpitala. Warto podkreślić, że temperatura jego ciała spadła do zaledwie 28 stopni Celsjusza, co pokazuje, że pomoc przyszła w ostatnim momencie.

Ta sytuacja uświadamia, jak ważna jest odpowiednia rekcja ze strony obywateli w sytuacji zagrożenia. W tym przypadku Burmistrz Strzelec Krajeńskich wykazał się godną naśladowania obywatelską postawą. Mając podejrzenie, że ktoś potrzebuje pilnej pomocy, zareagował wzorowo – powiadomił policjantów. Dzięki temu mundurowi byli w stanie szybko skutecznie interweniować, co w konsekwencji pozwoliło uratować ludzkie życie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)