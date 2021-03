Uratowali życie mężczyźnie Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowscy policjanci w wyniku szybkiej reakcji i profesjonalnych działań uratowali mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie. Policjanci odnaleźli go w pomieszczeniu letniskowym. Desperat był w stosunku do mundurowych bardzo agresywny, wyraźnie pobudzony, nietrzeźwy. Wschowscy policjanci zajęli się nim do momentu przybycia pogotowia ratunkowego.

W czwartek, 11.03.2021 r., zaniepokojona i roztrzęsiona zgłaszająca poinformowała dyżurnego wschowskiej Policji o tym, że jej partner będzie chciał odebrać sobie życie. Z uwagi na to, że kobieta nie wiedziała gdzie znajduje się mężczyzna, a podjęte przez nią poszukiwania nie odniosły skutku, postanowiła zaalarmować Policję. Wschowscy policjanci prewencji - sierżant sztabowy Radosław Kamiński oraz starszy posterunkowy Oskar Huzarski - nie czekając ani minuty dłużej udali się do pobliskiej miejscowości pod wskazany adres. Podjęte czynności poszukiwawcze przyniosły skutek. Jak się okazało, mężczyzna zamknął i schował się w jednym z pomieszczeń letniskowych. Po wejściu do środka desperat na widok mundurowych stał się bardzo agresywny. Był pobudzony, nietrzeźwy, a na czole miał widoczne rany. Mundurowi poinformowali pogotowie ratunkowe i zajęli się nim do czasu przybycia medyków. Decyzją lekarza mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę.

Policjanci każdego dnia na swojej służbie spełniają przyrzeczenie składane podczas policyjnego ślubowania. Rota ślubowania to dla policjantów nie tylko deklaracja – to zobowiązanie i codzienna żmudna praca, pomoc obywatelom w trudnych sytuacjach życiowych – czasem w bardzo tragicznych okolicznościach. Kolejny raz dzięki swojemu opanowaniu, doświadczeniu i znajomości terenu zapobiegli kolejnej ludzkiej tragedii.

(KWP w Gorzowie / mw)