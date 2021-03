Internetowy pedofil w rękach kryminalnych Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaangażowanie i wnikliwa analiza zebranych dowodów przez kryminalnych z VII Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zaowocowała ustaleniem i zatrzymaniem 38-letniego mężczyzny, który odpowie za seksualne wykorzystanie małoletniej. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami.

Do VII Komisariatu Policji w Łodzi przyszli zmartwieni rodzice 14-latki. Powiedzieli dyżurującym policjantom, że na przełomie lipca i sierpnia na forach internetowych ich córka nawiązała kontakt z obcym, dorosłym mężczyzną. Prawdopodobnie doszło do ich spotkania w realnym świecie. Rodzicie powiedzieli funkcjonariuszom, że od dłuższego czasu obserwowali swoje dziecko, ponieważ niepokoiło ich jej zachowanie. Stała się apatyczna i niedostępna. Całymi dniami siedziała przy komputerze albo z telefonem w ręku. Pewnego dnia zauważyli na komputerze jej nagie zdjęcia. Sprawa trafiła do kryminalnych, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania tajemniczego mężczyzny korespondującego z 14-latką. Śledczy skrupulatnie analizowali wszystkie dowody i sprawdzali każdą informację. Dzięki tej pracy wpadli na trop 38-letniego łodzianina. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Mężczyzna był wcześniej notowany za podobne przestępstwo. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli komputer, który zostanie poddany analizie przez specjalistów. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut seksualnego wykorzystania małoletniej. Grozi za to kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Każdego dnia, szczególnie teraz, w dobie pandemii, korzystamy ze stron internetowych, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, czatów, grup i forów internetowych. To samo robią nasze dzieci, dla których komputer jest narzędziem do nauki, lecz również placem zabaw. My, jako opiekunowie musimy zadbać, aby ta zabawa była bezpieczna. Nie dopuśćmy do tego, aby przestępca wszedł do naszego domu, wprost do pokoju naszego dziecka, przez ekran monitora.

Policjanci przypominają:

Uświadom dziecku, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje.

Wytłumacz dziecku, aby nie wysyłało zdjęć, nie podawało danych osobowych, nie opowiadało o rodzinie.

Interesuj się tym, co robi Twoje dziecko w sieci i rozmawiaj z nim o tym.

Powiedz, że nie wolno mu umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy.

Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach, które może spotkać w internecie.

(KWP w Łodzi / kp)