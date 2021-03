Policjanci zatrzymali 29-letniego stalkera, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę, którego podejrzewali o stalking. Mundurowi ustalili, że sprawca przyjechał za swoją ofiarą z Mołdawii do Polski i zaczął ją nękać, dzwoniąc do niej o różnych porach dnia i nocy oraz wysyłając mnóstwo wiadomości, mimo jej wyraźnego sprzeciwu. Dodatkowo mężczyzna groził jej śmiercią oraz zarażeniem jej chorobą zakaźną. Funkcjonariusze doprowadzili zatrzymanego mężczyznę do tczewskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dotyczący uporczywego nękania oraz kierowania gróźb karalnych, za co sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie 15 stycznia br. otrzymali zgłoszenie o stalkingu. Jak ustalili mundurowi, pokrzywdzona obywatelka Mołdawii kilka razy spotkała się z mężczyzną z tego kraju, ale nie chciała kontynuować tej znajomości, gdy powiedziała o tym mężczyźnie, ten zaczął ją nękać. Według ustaleń śledczych kobieta nawet wyjechała z kraju do Polski, aby uwolnić się od mężczyzny, lecz ten przybył za nią do Polski. Stróże prawa ustalili, że po przyjeździe sprawca dręczył swoją ofiarę dzwoniąc do niej o różnych porach dnia i nocy oraz wysyłając jej smsy. Policjanci, którzy pracowali nad tą sprawą, dowiedzieli się również o tym, że mężczyzna zaczął jej grozić śmiercią oraz zarażeniem jej chorobą zakaźną. Jak ustalili śledczy, mężczyzna mimo wyraźnego sprzeciwu nękanej kobiety nie przestawał ją dręczyć, nawet stawał się bardziej nachalny i agresywny.

Pracując nad sprawą, policjanci zebrali dowody świadczące o przestępczej działalności stalkera. Kryminalni zajmujący się tym zdarzeniem ustalili, że 29-letni obywatel Mołdawii wiedząc, że pokrzywdzona złożyła zawiadomienie o przestępstwie, od razu zmienił miejsce zamieszkania. Funkcjonariusze jednak ustalili, gdzie przeprowadził się poszukiwany mężczyzna. 9 marca br. na terenie powiatu starogardzkiego stróże prawa zatrzymali mężczyznę i doprowadzili do policyjnego aresztu.

W Prokuraturze Rejonowej w Tczewie zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące uporczywego nękania i kierowania wobec kobiety gróźb karalnych. Dzięki pracy śledczych i na podstawie zebranego przez nich materiału dowodowego sąd zastosował wobec 29-latka trzymiesięczny areszt.

Za stalking grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, zaś za kierowanie gróźb karalnych do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)