Podziękowania dla ostrołęckiego policjanta od Posłanki na Sejm RP Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Posłanka na Sejm RP dr Joanna Borowiak skierowała na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce mł. insp. Mirosława Olszewskiego podziękowania dla sierż. Tomasza Krajzy.

Funkcjonariusz na początku marca, po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym 80-latki zamkniętej w mieszkaniu na III piętrze, której potrzebna była pomoc, dostał się do jego wnętrza wykorzystując sąsiedni balkon. Mimo znacznej wysokości policjant nie zawahał się ani chwili, by ruszyć seniorce z pomocą. Jak się okazało kobieta potrzebowała pomocy. Została zabrana do szpitala przez pogotowie. Posłanka w nadesłanych podziękowaniach, także do samego funkcjonariusza, podkreśliła jego profesjonalizm i poświęcenie w niesieniu pomocy ciężko chorej ostrołęczance. Wcześniej, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce, policjant został na swoją postawę nagrodzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona.

(KWP w Radomiu / mw)