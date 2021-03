Szczecińscy policjanci eskortowali rodzącą kobietę Data publikacji 12.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile, gdy obok profesjonalizmu musi pojawić się szybkość działania, także w niecodziennej sytuacji. O nietypową pomoc zostali poproszeni policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy w rejonie ul. Hangarowej kontrolowali prędkość kierujących.

Dziś, 12.03.br., rano, do funkcjonariuszy mierzących prędkość na ul. Hangarowej podjechał samochód, w którym znajdowała się rodząca kobieta. Kierujący toyotą mężczyzna poinformował mundurowych, że jego żonie najprawdopodobniej odeszły już wody płodowe, a to świadczyło o rozpoczętej akcji porodowej. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych mundurowi pilotowali samochód z rodzącą kobietą do szpitala na Pomorzanach. Cała akcja rozgrywała się w błyskawicznym tempie. Po bezpiecznym i szybkim pilotażu kobieta trafiła do szpitala i została przewieziona na salę porodową.

Dzięki pomocy policjantów ze szczecińskiej drogówki, Aleksander szczęśliwie przyszedł na świat w szpitalu, a nie w samochodzie.

Funkcjonariusze gratulują rodzicom, a małemu Olkowi życzą dużo zdrowia.

(KWP w Szczecinie / mw)