Dwie 17-latki dały przykład wzorowego zachowania Data publikacji 15.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przykład wzorowej postawy i bezinteresownej pomocy dały dwie 17-latki z Lubaczowa. Widząc leżącego w wodzie mężczyznę, nie były obojętne, wyciągnęły go z rowu i zadzwoniły pod numer alarmowy. To dzięki reakcji dwóch młodych kobiet, służby ratunkowe mogły pomóc mężczyźnie. W piątek Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie mł. insp. Grzegorz Błaszczyk oraz Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt podziękowali 17-latkom za ich godną do naśladowania postawę.

Dwie 17-latki, 3 marca br., idąc ul. Wyszyńskiego, zauważyły leżącego w wodzie mężczyznę, który mimo usilnych prób nie mógł się z niej wydostać. Bez chwili wahania wyciągnęły go z rowu z wodą i wezwały służby. Mundurowi ustalili, że 47-latek był nietrzeźwy, stracił równowagę, przewrócił się i wpadł do rowu. Na szczęście los mężczyzny nie był obojętny 17-latkom, dzięki ich reakcji trafił on pod odpowiednią opiekę. Reakcja nastolatek jest przykładem wzorowej postawy obywatelskiej. Mimo młodego wieku nie pozostały obojętne na los drugiego człowieka, tylko odpowiedzialnie pomogły mu i powiadomiły służby.



W piątek w Urzędzie Miasta w Lubaczowie Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie wraz z Burmistrzem Lubaczowa spotkał się 17-latkami. Komendant oraz burmistrz zgodnie podkreślili, że postawa 17-latek jest godna naśladowania, szczególnie gdy zwrócimy uwagę na fakt, że w pobliżu, gdzie leżał mężczyzna potrzebujący pomocy, przechodziły osoby dorosłe, jednak one nie zareagowały.



Nastolatki za swoją postawę otrzymały list gratulacyjny oraz pamiątkowe prezenty.

(KWP w Rzeszowie / kp)