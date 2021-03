Policjanci pomogli rodzinie, która zgubiła się w Bieszczadach Data publikacji 15.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lescy policjanci pomogli rodzinie z Warszawy, która podczas spaceru straciła orientację w terenie i zgubiła się w lesie. Rodzice z czwórką dzieci bezpiecznie wrócili do wynajętego przez nich domku.

W niedzielne popołudnie, 14.03.2021 r., rodzina z Warszawy wypoczywająca w Górzance wybrała się na spacer szlakiem do wodospadu, na potoku Czartów Młyn. 41-letniego mężczyznę i jego 35-letnią żonę wędrujących z czwórką dzieci w trakcie powrotu zastał zmrok. Rodzina zeszła ze szlaku i straciła orientację w terenie. Wówczas wezwali pomoc.

Policjanci, którzy pojechali na miejsce wskazali rodzinie drogę do miejscowości Stężnica. Rodzice z 15-letnią córką i trzema synami w wieku 11, 9 i 6 lat bezpiecznie zeszli do drogi powiatowej. Stamtąd, ze względu na wyczerpanie najmłodszych uczestników wyprawy, funkcjonariusze odwieźli rodzinę do wynajmowanego przez nich domku.

Przypominamy, że planując górskie wycieczki każdorazowo należy mierzyć siły na zamiary, tzn. dostosowywać trasę do swoich możliwości, pogody i czasu jakim dysponujemy. Lescy policjanci często pomagają zagubionym turystom proszącym o pomoc. W dzialaniach poszukiwawczych pomaga nam bieszczadzka grupa GOPR, oraz miejscowi strażacy. Tym razem skończyło się na strachu, pamiętajmy jednak o niebezpieczeństwie wychłodzenia organizmu i zmęczenia, które czasem nie pozwala samodzielnie kontynuować górskiej wędrówki.

(KWP w Rzeszowie / mw)