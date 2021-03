Policyjny pilotaż do szpitala Data publikacji 15.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli jeepa, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 58 km/h w obszarze zabudowanym. Okazało się, że powodem tego przewinienia było pogorszenie się zdrowia koleżanki, która przebywała w jednym z hoteli, a mężczyzna wiózł dla niej leki. Policjanci postanowili pilotować kierowcę jeepa do hotelu, a następnie do szpitala.

W niedzielę, 14.03.br., po godz. 11:00, policjanci ruchu drogowego prowadzili pomiar prędkości w Czarnej Górnej. W pewnym momencie zauważyli szybko jadącego jeepa - pomiar prędkości pokazał 108 km/h przy ograniczeniu w tym miejscu do 50 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą jeepa siedział mocno zdenerwowany mężczyzna, mieszkaniec województwa mazowieckiego. W rozmowie z policjantami powiedział, że spieszy się, bo jego koleżanka jest chora, a jej stan nagle się pogorszył i traci czucie w nogach, a on jedzie do hotelu zawieźć jej leki.

Sierż.szt. Łukasz Mazur i sierż. Jakub Sauć widząc, że sytuacja może być poważna, podjęli decyzję o pilotażu auta do jednego z hoteli w gminie Lutowiska. Gdy dotarli do hotelu okazało się, że stan zdrowia kobiety pogarsza się, dlatego podjęli decyzję o dalszym pilotażu jeepa do szpitala w Ustrzykach Dolnych.

(KWP w Rzeszowie / mw)