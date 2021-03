Odurzony kierowca zabarykadował się w aucie na stacji paliw Data publikacji 15.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowscy policjanci interweniowali na jednej ze stacji paliw, gdzie przy dystrybutorze w pojeździe siedział mężczyzna, który od 40 minut nie dawał żadnych oznak życia. Jego samochód był zamknięty i nie można było dostać się do środka. Policjanci zdecydowali się wybić szybę i wyciągnęli kierowcę, który jak się okazało, był odurzony narkotykami.

Do zdarzenia doszło nocą 11 marca br. we Wschowie. Dyżurny Policji otrzymał niepokojące zgłoszenie od pracowników jednej ze stacji paliw znajdującej się w mieście. Z relacji zgłaszających wynikało, że przy jednym z dystrybutorów od dłuższego czasu stoi z włączonym silnikiem samochód osobowy. Natomiast kierowca siedzi zamknięty w pojeździe i nie reaguje na słowa pracowników stacji, którzy starali się usilnie nawiązać z nim kontakt. Zaniepokojeni pracownicy postanowili zaalarmować Policję. Dyżurny wschowskiej jednostki natychmiast skierował na miejsce patrol. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie, po czym nie zwlekając ani minuty dłużej, widząc, co się działo z kierowcą, postanowili jak najszybciej wyciągnąć go z pojazdu. Zablokowali drogę wyjazdu i podjęli stanowczo działania. Kierowca w żaden sposób nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia i nie był w stanie otworzyć drzwi. W pewnym momencie próbował naciskać pedał gazu, więc funkcjonariusze podjęli decyzję o wybiciu szyby i wyciągnięciu kierowcy. Po odbezpieczeniu drzwi mundurowi wyciągnęli 27-latka, który jak się okazało, był odurzony narkotykami. W trakcie sprawdzania pojazdu policjanci znaleźli pod siedzeniem kierowcy woreczek strunowy z białym proszkiem. Mieszkaniec powiatu górowskiego trafił do policyjnego aresztu.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)