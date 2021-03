Zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości 1 mln 300 tys. zł Data publikacji 15.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 1,5 kg kokainy i 2,5 kg heroiny zabezpieczyli policjanci wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw KSP podczas działań, jakie kilka dni temu przeprowadzili na terenie Pragi Południe. W trakcie policyjnej akcji zostali zatrzymani dwaj mężczyźni w wieku 23 i 54 lat. Obaj usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Akcja policjantów stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw przeprowadzona na terenie Pragi Południe doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn, przy których funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości środków odurzających.

23-latek wpadł w momencie, kiedy próbował przenieść do swojego mieszkania 1,5 kilograma heroiny. Został zatrzymany na klatce schodowej jednego z bloków. Drugi z mężczyzn, 54-latek, wpadł w ręce funkcjonariuszy, kiedy samochodem przewoził narkotyki. Policjanci zabezpieczyli 5 półkilogramowych paczek z zawartością, jak się okazało po badaniach laboratoryjnych, heroiny. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonej kokainy i heroiny to 1 300 000 złotych.

Ponadto podczas przeszukań miejsc zamieszkania obu zatrzymanych policjanci zabezpieczyli prawie 180 gramów marihuany, prekursory do produkcji środków psychotropowych oraz ponad 1 kilogram substancji służącej do mieszania z heroiną, co powoduje zwiększenie jej objętości.

W prokuraturze mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KSP / mw)