Fałszerze pieniędzy zatrzymani Data publikacji 15.03.2021 Namysłowscy kryminalni zatrzymali trzy osoby do sprawy fałszowania pieniędzy. Wszyscy są mieszkańcami powiatu namysłowskiego. Dwóch mężczyzn i kobieta usłyszeli zarzut fałszowania polskich środków płatniczych. Jeden mężczyzna dodatkowo podejrzany jest o wprowadzanie fałszywek do obiegu. Podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego namysłowskiej komendy zatrzymali grupę osób podejrzanych o podrabianie i wprowadzanie do obrotu fałszywych banknotów. Gdy tylko pierwsze fałszywki pojawiły się na rynku, namysłowscy funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania.

W wyniku ustaleń i przeprowadzonych czynności operacyjnych do sprawy zatrzymano 3 osoby. To kobieta i dwóch mężczyzn z powiatu namysłowskiego. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli kilka fałszywych banknotów i sprzęt komputerowy prawdopodobnie służący do produkcji pieniędzy. W sumie zabezpieczono kilka falsyfikatów o nominałach 50, 100 i 500 złotych.

Wszczęte w sprawie śledztwo, pozwoliło na postawienie zarzutu fałszowania pieniędzy wszystkim zatrzymanym. Dodatkowo jeden z mężczyzn, usłyszał zarzut wprowadzania do obiegu fałszywych pieniędzy. Podejrzany 64-latek miał wprowadzić do obiegu falsyfikaty na terenie gminy Pokój.

Podejrzanym o podrabianie pieniędzy grozi kara od 5 do nawet 25 lat pozbawienia wolności, natomiast za wprowadzanie ich do obiegu kodeks karny przewiduje karę do lat 10 więzienia.

(KWP w Opolu / kp)