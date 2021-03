Wszyscy mamy swoje pasje. Łączy nas służba. Dołącz do nas! Data publikacji 15.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ewa, bohaterka naszego filmu jest pasjonatką sportu - bierze udział w biegach ulicznych i górskich. Uprawia narciarstwo zjazdowe i pływanie. Wchodząc w dorosłe życie postanowiła zostać policjantką. Stwierdziła, że ta praca nadal pozwoli jej realizować wszystkie dotychczasowe zainteresowania, a jednocześnie zapewni stabilne zatrudnienie.

Jeżeli wstępujesz dopiero w dorosłe życie i zastanawiasz się jak pogodzić swoje dotychczasowe pasje i zainteresowania z przyszłą pracą, pamiętaj - służba w Policji gwarantuje Ci stabilne zatrudnienie i możliwość dalszego rozwijania się. To zawód, w którym kwalifikacje zawodowe będziesz zdobywać sukcesywnie dopiero po przyjęciu w nasze szeregi. Na samym starcie tej kariery zawodowej, oferujemy uposażenie miesięczne w wysokości blisko 3880 zł na rękę. W przypadku osób do 26 roku życia, ta kwota to 4220 zł.

Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko w kwestii stabilizacji zatrudnienia ale również jako praca dająca szanse rozwoju i awansu. Policjant to zawód dużo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa. Zostając policjantem, tworzysz 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, w Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31/33 bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby w szeregach Policji znajdują się na stronie

Komendy Dolnośląskiej Policji we Wrocławiu

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu pod nr tel. 47 871 34 47 lub 47 871 40 44.

nadkom. Kamil Rynkiewicz

Zespół Prasowy

KWP we Wrocławiu

Opis filmu: Przez cały film słyszymy słowa kobiety, która opowiada o sobie oraz informuje, co zdecydowało o podjęciu przez nią służby w Policji. Tekst mowy: "Od dziecka interesuję się sportem. Bieganie to dla mnie przyjemność i odskocznia od codziennych obowiązków. W miarę możliwości biorę udział w biegach ulicznych i górskich. Do moich innych pasji zaliczam również narciarstwo zjazdowe i pływanie. Wchodząc w dorosłe życie zwróciłam uwagę na ofertę pracy w Policji. Doszłam do wniosku, że przyszedł już czas, aby zacząć oprócz swoich pasji realizować także marzenia. Dlatego postanowiłam zostać policjantką. Podczas rekrutacji po prostu starałam się wypaść jak najlepiej. Pomyślałam, że ta praca nadal pozwoli mi realizować wszystkie moje zainteresowania, a jednocześnie zapewni stabilne zatrudnienie". W pierwszej scenie filmu kobieta w zaśnieżonym parku przeprowadza rozgrzewkę przed bieganiem. W kolejnej biegnie po trasie parkowej (widok na osobę od tyłu). Kolejna scena przedstawia kobietę biegnącą w tym samym otoczeniu (widok na osobę od przodu). Trzecia scena przedstawia tą samą kobietę w parku podczas biegu (kamera obraca się z jednego boku do ujęcia od przodu by przejść na widok z drugiego boku). Kolejna scena przedstawia tą samą kobietę siedzącą w domu przy biurku przed komputerem. Kolejna scena to kadr z monitora komputera przedstawiający stronę internetową dolnośląskiej Policji. Kolejna krótka scena przedstawia kobietę w policyjnym mundurze przemieszczającą się w kierunku kamery. Następna scena przedstawia kobietę podchodzącą do jednego ze stanowisk w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy którym to stanowisku znajduje się umundurowany policjant. Scena następna przedstawia kobietę w trakcie ćwiczeń na sali. Podczas kolejnej sceny kobieta rzuca piłkami lekarskimi. Kolejna ze scen na sali przedstawia element biegu z przeszkodami. Ostatnia ze scen na sali przedstawia kobietę wykonującą tak zwane brzuszki z piłką lekarską w rękach. Następna scena przedstawia tą samą kobietę siedzącą przed komputerem w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas jednego z elementów rekrutacji. W ostatniej scenie w terenie ta sama kobieta ubrana w mundur, za którą w tle znajduje się radiowóz, wypowiada słowa: Mam na imię Ewa. Wszyscy mamy swoje pasje, ale łączy nas służba. Dołącz do nas. Kolejna scena przedstawia planszę z napisem: Zostań jednym z NAS ! Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Doboru i Szkolenia 54 - 151 Wrocław, ul. Połbina 1, tel. 47 87 140 44 dobor@wr.policja.gov.pl www.dolnoslaska.policja.gov.pl Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.86 MB)