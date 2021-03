10-latek na quadzie wjechał pod jadący samochód

Niewiele brakowało, aby doszło do tragedii. 10-letni chłopiec, jadąc drogą w miejscowości Aleksandrów, wjechał pod BMW. Dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Quad nie był dopuszczony do ruchu, a młody kierowca nie miał uprawnień do tego, aby nim kierować. Przypominamy - dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kierować żadnym pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej.