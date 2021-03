Policjanci pomogli mężczyźnie z podejrzeniem zawału

„Pomagać i chronić” to dewiza, którą kierują się policjanci podczas codziennej służby. Potwierdzili to funkcjonariusze gołdapskiej drogówki, którzy pomogli mężczyźnie z podejrzeniem zawału. Kierowca busa w miejscowości Jabramowo zatrzymał swój pojazd na zatoczce autobusowej i zasłabł. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, udzielili 30-latkowi pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. Lekarz stwierdził u mężczyzny zawał mięśnia sercowego. Szybka reakcja i prawidłowa ocena sytuacji przez gołdapskich funkcjonariuszy przyczyniła się do uratowania mężczyźnie życie.