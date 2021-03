Zatrzymani oszuści, którzy zakładali konta internetowe na dane innych osób, brali kredyty i ich nie spłacali Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci zatrzymali trzy osoby w minionym tygodniu, w związku z oszustwami internetowymi. Zatrzymane osoby to mieszkańcy Gdyni. Zostali już przesłuchani oraz usłyszeli zarzuty. Kobieta i mężczyzna usłyszeli po dwa zarzuty oszustwa w związku z wyłudzeniem kredytu, trzecia osoba – usłyszała dwa zarzuty usiłowania paserstwa. Teraz za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia, za paserstwo do 5 lat. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z policjantami z Rumi zatrzymali prawie tydzień temu dwie osoby w związku z oszustwami internetowymi. Trzecia osoba została zatrzymana w czwartek.

Funkcjonariusze, pracując nad sprawami oszustw, ustalili, że 41-latek oraz 40-latka z Gdyni, odbierali przesyłki z paczkomatu, które zostały kupione na portalu internetowym, w systemie ratalnym. Kredyty, które zostały zaciągnięte na zakup tych rzeczy, zostały wyłudzone z banków, na kradzione dane osobowe. Do zatrzymania dwóch sprawców doszło przy jednym z paczkomatów na terenie Rumi. Zabezpieczone zostały do sprawy markowe telefony komórkowe, które zostały zakupione na kredyt. Sprawcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. W czwartek (11.03.2021 r.) został zatrzymany 38-latek z Gdyni, który usłyszał dwa zarzuty usiłowania paserstwa.

Sprawa jest rozwojowa. Do sprawy zabezpieczono inne sprzęty komputerowe, telefony komórkowe i pieniądze. Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, za paserstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

