Policjant wracający ze służby do domu zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 15.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujnością wykazał się dzielnicowy z Łabiszyna, który wracając po służbie do domu zatrzymał 55-latka poszukiwanego w celu odbycia 6-miesięcznej kary pozbawienia wolności. Okazało się, że dzień wcześniej mężczyzna dopuścił się również innych przestępstw, dlatego za kratami może "posiedzieć" dłużej.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 11.03.2021 r., po 17:00 w Łabiszynie, w powiecie żnińskim. Wracający po służbie do domu dzielnicowy miejscowego posterunku rozpoznał w idącym chodnikiem mężczyźnie poszukiwanego przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusz zatrzymał go, a następnie powiadomił o tym dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żninie, który na miejsce skierował patrol. Mundurowi przewieźli mężczyznę do komendy, gdzie w trakcie prowadzonych czynności okazało się, że dzień wcześniej przywłaszczył kartę płatniczą należącą do 29-letniej mieszkanki Łabiszyna. Posługując się nią dokonał pięciu płatności w różnych placówkach handlowych na kwotę ponad 150zł . Ponadto próbował użyć karty kobiety dwukrotnie następnego dnia, ale te transakcje już się nie powiodły.

Dzięki dzielnicowemu z Łabiszyna i jego spostrzegawczości mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz usiłowania kradzieży. Po czym został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę, a za przestępstwa, za które teraz usłyszał zarzuty może "posiedzieć" dłużej. Kodeks karny za kradzież z włamaniem bowiem przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)