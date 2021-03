Opuncja wraca do sochaczewskiej komendy Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W październiku 2020 roku w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach rozpoczął się kurs dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów narkotyków. To właśnie na nim suczka owczarka holenderskiego o nazwie służbowej Opuncja szkoliła się wraz ze swoim przewodnikiem asp. szt. Robertem Błaszczykiem z Komendy Powiatowej w Sochaczewie w zakresie wyszukiwania zapachów substancji odurzających.

Opuncja trenowała na kursie wraz z pięcioma innymi psami, pod czujnym okiem asp. szt. Jakuba Rebsa - instruktora Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Szkolenie było wymagające, obejmowało wiedzę teoretyczną z zakresu taktyki i techniki użycia psów oraz tresurę praktyczną prowadzoną na poligonie obejmującym powierzchnię około 21 ha. Psy uczyły się pokonywania przeszkód oraz posłuszeństwa. Tresura obejmowała wyszukiwanie zapachów narkotyków i dokładne wskazywanie miejsca ich ukrycia.

Po pięciu miesiącach intensywnego szkolenia, czas wracać do jednostki. Przewodnik i pies zostali bardzo serdecznie przyjęci przez funkcjonariuszy sochaczewskiej komendy. Z niecierpliwością oczekujemy na policyjne akcje z udziałem tej dwójki. A właściwie trójki, bo oprócz Opuncji, przewodnik posiada też drugiego psa służbowego o specjalności tropiącej. Jest to suczka o nazwie Oksa. Środki finansowe na zakup obu psów pochodziły ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Oprócz zwierząt, starostwo zakupiło obrożę z nadajnikiem GPS, podwójny transporter umożliwiający przewóz dwóch psów, przeszkodę do skoków, tunel zręcznościowy, specjalistyczne szorki wyposażone w ledy ułatwiające pracę w nocy oraz akcesoria takie jak miski, gryzaki i piłki. Z takim wyposażeniem znacznie łatwiej jest pracować.

(KWP w Radomiu / mw)