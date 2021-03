Policjanci pomogli seniorce i zapobiegli pożarowi jej mieszkania Data publikacji 16.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału ruchu drogowego oświęcimskiej komendy Policji pospieszyli z pomocą 82-letniej seniorce. Kobieta upadła na podłogę w swoim mieszkaniu i nie potrafiła wstać. Mundurowi błyskawicznie wybawili seniorkę z kłopotu, a przy tym zapobiegli pożarowi jej mieszkania.

Wczoraj, 15.03.2021 r., tuż przed godziną 14.00, dyżurny oświęcimskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie od starszej mieszkanki Osiedla Zasole w Oświęcimiu. Z relacji kobiety wynikało, że upadła na podłogę w swoim mieszkaniu, lecz nie potrafiła wstać.

Najbliżej miejsca zdarzenia znajdował się patrol ruchu drogowego: sierż. szt. Krystian Chrostowski i sierż. Mateusz Płonka. Policjanci w kilka chwil byli na miejscu. Szybko dostali się do mieszkania seniorki. Po wejściu do wnętrza wyczuli zapach spalenizny. Jeden z mundurowych zajął się udzielaniem pomocy starszej pani, natomiast drugi pobiegł do kuchni i zakręcił gaz pod palącym się garnkiem, a następnie przewietrzył mieszkanie. Jak się okazało, w wyniku upadku seniorka nie doznała żadnych obrażeń ciała, więc obyło się bez interwencji ratowników medycznych.

Policjanci żegnając się z 82-latką, życzyli jej dobrego zdrowia, natomiast ona podziękowała im za udzieloną pomoc.

(KWP w Krakowie / mw)