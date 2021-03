Policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 16.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji stróżów prawa z bielskiego oddziału prewencji nie doszło do tragedii. Policjanci uratowali życie 75-letniego mężczyzny, który jadąc rowerem przewrócił się i stracił przytomność. Prowadzona reanimacja przywróciła rowerzyście funkcje życiowe.

Pomagamy i chronimy - to dewiza, która przyświeca każdemu policjantowi, bez względu na charakter pełnionej służby. Udzielona pomoc i wsparcie nie musi być wcale aktem wielkiego heroizmu, aby dla pokrzywdzonej osoby miała ogromne znaczenie.

W sobotnie przedpołudnie, 13.03.2021 r., mundurowi Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej patrolowali okolice ulicy Pocztowej w Bielsku-Białej. Około 11.00 zauważyli, jak mężczyzna jadący rowerem upada na jezdnię. Sierż szt. Grzegorz Greń, sierż. szt. Arkadiusz Pietrzycki, sierż. Damian Ścieszka oraz st. post. Patryk Kolber natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mężczyzna nie dawał oznak życia i nie oddychał. Mundurowi udrożnili drogi oddechowe i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na miejsce wezwali załogę karetki pogotowia. Inny patrol, który pełnił służbę również w tym rejonie, dostarczył im urządzenie AED, które znajdowało się przy wejściu na teren bielskich Błoni. Policjanci użyli urządzenia, a w odstępach międzyczasowych uciskali klatkę piersiową i prowadzili wentylację. Po około 15 minutach reanimacji, mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, mężczyzna został ułożony w pozycji bocznej ustalonej i zabezpieczony przed wychłodzeniem folią termoizolacyjną. 75-latek został zabrany do szpitala, a jego życiu nie zagrażało już niebezpieczeństwo.

(KWP w Katowicach / mw)