Pomogli zagubionej 87-latce wrócić do domu Data publikacji 16.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie podczas minionego weekendu pomogli starszej kobiecie. Mieszkanka miasta miała problemy z pamięcią, nie znała swojego adresu zamieszkania i nie mogła dotrzeć do domu. Policjanci ustalili personalia 87-latki. Dzięki właściwej reakcji i pomocy iławskich mundurowych kobieta szczęśliwie wróciła do domu.

Służba patrolowa każdego dnia stawia przed policjantami różne wyzwania. Czasami trzeba interweniować tam, gdzie dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego, czasami trzeba podjąć czynności służbowe wobec osób, które złamią prawo. Bywa jednak i tak, że policjanci zostają poinformowani o wydającej się z pozoru zwykłej sytuacji, która jak się później okazuje, mogłaby skończyć się nieszczęśliwie.

O takiej właśnie sytuacji zastali poinformowani w sobotę (13.03.2021 r.) około godziny 5:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Zgłaszająca oświadczyła, że jedną z ulic w mieście idzie starsza kobieta ubrana tylko w piżamę, a temperatura była bliska 0° C. Policjanci natychmiast pojechali we wskazanym kierunku, gdzie zastali staruszkę. Kobieta przekazała mundurowym tylko jak się nazywa, gdyż miała problemy z pamięcią i nie znała swojego adresu zamieszkania. Funkcjonariusze na podstawie tych szczątkowych informacji ustalili personalia 87-latki, a następnie odwieźli starszą panią do domu, gdzie przekazali ją rodzinie. Właściwa reakcja obywatela i okazana pomoc iławskich policjantów, być może zapobiegła nieszczęśliwym wydarzeniom.

(KWP w Olsztynie / kp)