Dzięki doświadczeniu policjanta, udało się zapobiec tragedii

Oficer dyżurny świebodzińskiej jednostki otrzymał dramatyczne zgłoszenie od rodziny, że jeden z jej członków wybiegł wzburzony z domu, a chwilę później telefonicznie poinformował, że odbierze sobie życie. W jednostce zarządzono alarm. Do działań włączył się również będący po służbie aspirant sztabowy Piotr Starkiewicz. Posiada on ogromne doświadczenie w działaniu przy takich sytuacjach. Jego umiejętności ponownie okazały się nieocenione. Do desperata dotarto na czas i udało się zapobiec tragedii.

Kiedy chodzi o ratowanie ludzkiego życia, liczy się przede wszystkim czas. Każda minuta jest na wagę złota. Nawet najmniejsza informacja, która przybliża do odnalezienia osoby i udzielenia jej pomocy jest bardzo cenna. W niedzielę wieczorem, 14.03.2021 r., Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie otrzymał informacje, że jeden z mieszkańców Gminy Skąpe opuścił mieszkanie, będąc pod silnym wpływem emocji. Chwilę później członkom rodziny telefonicznie oznajmił, że odbierze sobie życie. W jednostce natychmiastowo zarządzono alarm i skierowano pełne siły na poszukiwania mężczyzny. Na zewnątrz zapadł zmierzch, a nie było żadnych tropów, gdzie zdesperowany człowiek mógł się udać. Kiedy tylko będący po służbie Zastępca Naczelnika Prewencji aspirant sztabowy Piotr Starkiewicz dowiedział się o zaginięciu, zaangażował się w poszukiwania. Posiada on ogromne doświadczenie i umiejętności w poszukiwaniu zaginionych osób, co niejednokrotnie już udowodnił, odnajdując osoby nawet po kilku dniach od zaginięcia. Doświadczenie oraz rozpoznanie ponownie przyniosły efekty. Udało mu się uzyskać informacje o prawdopodobnym miejscu pobytu zaginionego i skierował tam patrol. Na miejscu ustalenia potwierdziły się, mężczyznę odnaleziono żywego, nie zdążył podjąć zamierzonego celu. Został on przekazany pod opiekę lekarską.

(KWP w Gorzowie / mw)